'Colocação infeliz', diz presidente da Câmara de Cabo Frio acerca da fala do prefeito sobre IPTU

Miguel Alencar, presidente do legislativo cabo-friense foi o entrevistado do podcast desta quinta-feira (2), quando falou do retorno dos trabalhos na Câmara, projetos principais em 2023, cobrar do executivo a entrega do passivo estrutural da cidade e outros destaques

Publicado há 4 dias