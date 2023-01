Cantor Diogo Nogueira - Divulgação

Cantor Diogo NogueiraDivulgação

Publicado 31/01/2023 14:22

Considerado por alguns como “a melhor época do ano”, o Carnaval está se aproximando e o município de Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, já definiu a programação, que será oficialmente aberta em um show do cantor Diogo Nogueira, na sexta-feira (17), na Praça da Estação.

Neste ano, o cronograma ficou dividido entre matinês no Píer do Centro e shows noturnos na Praça da Estação. Sendo assim, no sábado (18), a primeira atração confirmada é o cantor Felipe Cowboy, às 14h. Já às 18h, Jorge Luperce e Banda tradicional agitam o público.

Confira a programação completa do Píer do Centro

Sábado (18)

14h – Felipe Cowboy

Domingo (19)

14h – Eu Júnior

Segunda (20)

14h – Grupo Sobre Nós

Terça (21)

14h – Diego Santos

Confira a programação completa na Praça da Estação:

Sexta-feira (17)

Diogo Nogueira

Sábado (18)

18h – Jorge Luperce e Banda tradicional

Domingo (19)

18h – Alan Quintanilha e Banda

Segunda-feira (20)

18h – Jorge Luperce e Banda tradicional

Terça-feira (21)

18h – Alan Quintanilha e Banda

20h – Violúdicos