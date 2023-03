Os moradores devem procurar as UBSs para a vacinação. - ASCOM

Publicado 28/02/2023 15:15

A Prefeitura de Iguaba Grande, através da secretaria de Saúde inicia na próxima quarta-feira (1) a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. A Coordenação de Imunização do município dividiu a campanha em etapas, com os acamados, idosos, gestantes e imunocomprometidos (pessoas cujo sistema imune não funciona como deveria), como os primeiros a receberem o imunizante. Os moradores devem procurar as UBSs para a vacinação.



Segundo o Ministério da Saúde, este imunizante melhora a imunidade contra a variante ômicron e as sub variantes (BA.1, BA.4 e BA.5), além de possuir segurança e eficácia semelhante às das vacinas monovalentes, aplicadas desde de janeiro de 2021. Para tomar a vacina bivalente, é necessário ter tomado pelo menos duas doses da vacina monovalente. Além disso, é importante alertar que a última dose deve ter sido aplicada há, no mínimo, quatro meses.



“Vale ressaltar que os moradores podem ficar tranquilos, pois essas doses atualizadas da vacina Covid-19 não desmerecem as primeiras injeções. Ainda é necessária a aplicação das chamadas vacinas monovalentes, que carregam informações apenas do primeiro Sars-CoV-2”, concluiu a Coordenadora de Imunização e de Epidemiologia Patricia Costa.



Uma campanha de vacinação com novos imunizantes ainda exige treinamento dos profissionais de saúde, que começou ontem (27) e termina hoje (28).



Segue abaixo o cronograma de vacinação:



01/03 a 03/03 será a vez dos idosos com + de 80 anos;



06/03 a 10/03 será a vez dos idosos com + de 70 anos;



13/03 a 17/03 será a vez dos idosos com + de 60 anos;



20/03 a 24/03 será a vez das gestantes e imunocomprometidos, com + de 18 anos.



Esse calendário pode sofrer alterações de acordo com a disponibilidade da vacina.



