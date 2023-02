A mulher também informou a atual localização do agressor que foi capturado pela PM. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/02/2023 15:27

Um homem foi preso após agredir a namorada em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (22). Conforme a Polícia Militar, a vítima precisou sair da cidade com medo do agressor.

Os agentes foram acionados pela Polícia Civil e, após informações, foram até uma residência no bairro Terral para auxiliar a mulher, mas ela, com medo do elemento, fugiu para o Rio de Janeiro, e estava bastante machucada. À polícia, ela disse que havia sido agredida pelo criminoso e ameaçada com uma arma de fogo. A mulher também informou a atual localização do agressor que foi capturado pela PM.

O homem foi encaminhado para a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), autuado e preso por lesão corporal, furto de celular e ameaça. Com ele, foram apreendidas duas armas de fogo registradas.