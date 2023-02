Homem havia chegado em casa após uma consulta médica. Esposa encontrou corpo da vítima no quarto - Letycia Rocha

Homem havia chegado em casa após uma consulta médica. Esposa encontrou corpo da vítima no quartoLetycia Rocha

Publicado 15/02/2023 15:47

Um policial militar da reserva, de 65 anos, cometeu um suicídio na tarde desta terça-feira (14) em Iguaba Grande. Segundo informações, a vítima, que não terá a identidade divulgada, se matou com um tiro no bairro São Miguel.

Ainda conforme relatos, o homem, que também trabalhou como segurança na Comsercaf, em Cabo Frio, havia chegado de uma consulta médica com a esposa. Ele entrou na residência e se matou logo em seguida. A mulher estava no quintal quando ouviu o barulho do disparo e acionou a polícia.

O corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML). A arma do policial com carregador e munições, além do projetil disparado, foram apreendidos pela perícia. A ocorrência foi registrada na 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP).