Cinema ao ar livre Rede social

Publicado 27/11/2023 14:34

Iguaba Grande recebe nesta quinta-feira (30), na Praça Edyla Pinheiro, o Cine Tela FUNARJ. O evento vai exibir gratuitamente para os moradores o filme infantil “O Gato de Botas 2 – O último pedido” a partir das 18h.

O projeto Cine Tela FUNARJ, que já percorreu cidades como Rio das Ostras e Itaboraí, tem como objetivo a promoção da difusão e democratização cinematográfica, além da formação de plateias. As sessões de cinema são realizadas em telões montados em praças, logradouros públicos e espaços variados em várias regiões do Estado do Rio de Janeiro.

Durante o evento, haverá uma tela de 10 metros por 4,5 metros, com 500 cadeiras disponíveis para o público. A organização do evento também fornecerá lanches, incluindo pipoca e guaraná natural, aos participantes.

O filme “O Gato de Botas 2 – O último pedido” é uma animação que narra as aventuras do Gato de Botas, que se vê em uma situação desafiadora ao perceber que gastou oito de suas nove vidas. Na trama, ele enfrenta um grupo de vilões enquanto busca o mítico Último Desejo para restaurar suas vidas perdidas.