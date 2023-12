Suspeito de tentar matar policiais, 'gerente do tráfico' de Iguaba é preso - Reprodução/redes sociais

Suspeito de tentar matar policiais, 'gerente do tráfico' de Iguaba é presoReprodução/redes sociais

Publicado 06/12/2023 15:00

IGUABA GRANDE - Um homem, identificado como M.V.S. da S., foi detido na manhã desta terça-feira (5), durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. A prisão, baseada em mandado de prisão temporária, ocorreu por conta da suspeita do envolvimento do elemento em crimes de homicídio tentado contra policiais civis e tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o elemento teria assumido o cargo de 'gerente do tráfico' de Iguaba Grande após a morte de M.V.A.S. (vulgo "VN") durante um confronto com a polícia em Rio das Ostras. Além disso, as investigações vincularam M. a quatro homicídios registrados neste ano, sendo três em Iguaba Grande e um em São Pedro da Aldeia.

Por fim, ainda conforme a Civil, ele teria confessado a participação em diversos roubos na região, além do envolvimento em confrontos armados com forças policiais durante operações de combate ao tráfico local.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido à 129ª DP (Iguaba Grande), cidade onde o mandado foi expedido. Lá, ele permaneceu detido e à disposição das autoridades.