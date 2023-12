Para isso, entre as atividades disponibilizadas, estão profissionais para escuta ativa e acolhimento de mulheres vítimas de violência. - Divulgação/ Ascom

Publicado 11/12/2023 17:25

Iguaba Grande recebe, nesta terça-feira (12), o “Programa Empoderadas”. Com objetivo de proporcionar atividades direcionadas às mulheres, o encontro acontece na Central de Atendimento, na Rua Antelim Teixeira de Carvalho, no Centro, entre 14h e 17h.



Promovido pela secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, o programa levará serviços gratuitos à população feminina de Iguaba Grande, como pintura de unhas e depilação de sobrancelhas.



Também serão oferecidas oficinas de fuxico e bijuterias, além de orientações com assistente social, advogados e psicólogo.



Segundo a organização, o “Programa Empoderadas” foi criado para oferecer técnicas de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, além da identificação dos sinais da violência nas situações do cotidiano. Para isso, entre as atividades disponibilizadas, estão profissionais para escuta ativa e acolhimento de mulheres vítimas de violência.

