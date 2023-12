Competição - Divulgação

15/12/2023

Iguaba Grande recebe neste sábado (16) a 1ª Best Trick Open, que promete agitar os skatistas da cidade. O evento será realizado na Praça da Estação, começando com uma oficina pela manhã, a partir das 9h, e com a competição à tarde, tendo início às 14h.



Para participar da competição, que vai premiar diferentes categorias, os atletas precisarão doar 1kg de alimento não perecível. Mas não para por aí. Além da disputa, um workshop será realizado antes do evento principal, entre 9h e 11h, com aulas de skate para toda a população a partir dos 12 anos.



Para animar a galera, a festividade, será aberta ao público, contará com a presença do DJ Cristian.