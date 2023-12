Roubo - Divulgação/PM

Publicado 15/12/2023 18:15

Iguaba Grande -

Um homem foi preso por furto em Iguaba Grande, na madrugada desta sexta-feira (15).



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após uma denúncia via grupo de WhatsApp de que um homem de casaco preto estava efetuando roubos na região do Canela City.



A equipe realizou buscas na região e localizou, no bairro da Pedreira, um elemento com as características informadas na denúncia. Ao abordá-lo, os policiais encontraram com ele um celular que estampava a foto de um casal de idosos.



No momento da revista, o telefone tocou, sendo a esposa da vítima. Ela foi orientada a ir para a 129ª Delegacia de Polícia, em Iguaba Grande, onde reconheceu o homem como o autor do crime.



Diante dos fatos, o elemento de 22 anos foi preso em flagrante por roubo, no artigo 157.