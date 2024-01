O Moto Clube Lobo Solitário também preparou um troféu especial para premiar os participantes do evento. - Divulgação/Ascom

Publicado 10/01/2024 15:05

Iguaba Grande - O Moto Clube Lobo Solitário de Iguaba Grande está completando 12 anos, e preparou um evento especial para celebrar essa data. O encontro acontece nesta sexta (12) e sábado (13), a partir das 18h, no Espaço de eventos da praça da Estação e contará com uma programação diversificada com diversas atrações musicais.



Além das atrações musicais, o evento contará com uma praça de alimentação, onde será possível desfrutar de deliciosas opções gastronômicas, e um stand de expositores, com diversas opções de produtos e serviços disponíveis para os visitantes.



O Moto Clube Lobo Solitário também preparou um troféu especial para premiar os participantes do evento. Os troféus serão concedidos aos Moto Clubes (MC) e Motogrupos (MG) presentes, reconhecendo a importância dessas comunidades para o mundo das motocicletas.



Programação:



Sexta-feira (12):



18h – Banda Abatte;



20h – Banda Alerta;



22h – Rafael Redgrave;



00h – Route 69.



Sábado (13):



16h – Zezão Rock and Blues;



18h – Banda Ducarma;



20h – Edu Gomes e Banda;



22h – Cilindrada 00h – Tuka’s Band (MG).

