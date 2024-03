Câmeras do município/ Monitoramento - Divulgação

Câmeras do município/ Monitoramento Divulgação

Publicado 20/03/2024 14:10

Iguaba Grande - Foi divulgado nesta quarta-feira (20) o balanço dos registros de janeiro e fevereiro da central de monitoramento de Iguaba Grande. Com auxílio das câmeras do município, foram resolvidas mais de dez ocorrências, além de seis assistências diretas à Guarda Municipal.

Dentre as ações policiais que contaram com a contribuição das imagens do monitoramento da cidade, estão ocorrências de apropriação indébita, furto, roubo e clonagem. Com sede na Praça da Estação, a central conta com o trabalho conjunto da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

São disponibilizadas 176 câmeras distribuídas pela cidade, incluindo 136 fixas, dez faciais, dez speed dome e 20 LPR com leitura de placas automotiva. Além disso, a central, que funciona 24 horas por dia, recebe o auxílio de 12 monitores de 50 polegadas e seis computadores.

Recentemente, a central firmou convênio com o estado do Rio de Janeiro para a integração do 190. O novo sistema tem como objetivo agilizar a chegada da Polícia Militar em casos de emergência. Com isso, as câmeras de monitoramento agora são conectadas à central que recebe as chamadas pelo telefone 190.

O Diretor da Central de Monitoramento, Márcio Costa, avalia o trabalho do equipamento: “A parceria com as forças de segurança é fundamental para resolver diversas ocorrências. Registramos todas as solicitações e agimos rapidamente, garantindo a eficácia do trabalho”, explicou.

De acordo com o secretário de Segurança e Ordem Pública, Fábio Costa, a iniciativa está gerando resultados para a cidade e proporciona mais segurança aos moradores. “Com esse trabalho, estamos contribuindo para a redução dos índices de criminalidade no município. A central já auxiliou no reconhecimento de delitos, facilitando a atuação dos agentes de segurança”, concluiu Fábio.