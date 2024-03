Centro de Referência de Assistência Social (CRAS 3) Maria Oneida Vieira Canellas - Divulgação

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS 3) Maria Oneida Vieira CanellasDivulgação

Publicado 25/03/2024 15:14

Iguaba Grande - Foi inaugurado na sexta-feira (22), em Iguaba Grande, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS 3) Maria Oneida Vieira Canellas, situado na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Iguaba Pequena. O novo espaço visa acompanhar aproximadamente 2 mil moradores dos bairros Estação, Iguaba Pequena, Pedreira, Canellas City, Parque Tamariz, Centro, Jardim Solares e Iguabela.

O prédio, anteriormente ocupado pela Clínica Animal, foi totalmente reformado para se tornar o CRAS, equipado com salas, recepção, espaço infantil, banheiro e cozinha. Agora, o espaço vai proporcionar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), com atividades como oficinas de artesanato e entalhe em madeira, bem como suporte técnico por meio de assistentes sociais e psicólogos.

Além disso, o local será encarregado pelo Cadastro Único, essencial para o acesso aos programas sociais do Governo Federal e à Moeda Social Caboclinho. É importante destacar que o CRAS é crucial no suporte a indivíduos em vulnerabilidade e risco social, representando a entrada principal para os serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O CRAS recebeu o nome de Maria Oneida Vieira Canellas em homenagem a uma moradora de Iguaba que se destacou pelo trabalho em causas sociais e projetos públicos. Ela foi a primeira mulher eleita no distrito de Iguaba, no município de São Pedro da Aldeia, com mandato iniciado em 1972.

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), destacou a importância da inauguração para o acesso da população às políticas públicas de assistência social. “Estamos entregando mais um equipamento para a nossa população, garantindo cada vez mais o acesso de todos às políticas públicas de assistência social. Quero aqui parabenizar a toda equipe pelo excelente trabalho que vem sendo realizado em nossa cidade. Essa inauguração é a prova do compromisso da nossa gestão, que está empenhada em tornar Iguaba a melhor cidade da Região dos Lagos e do estado do Rio de Janeiro”, declarou o gestor.

A secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia Souza, ressaltou a necessidade da nova unidade diante do crescimento da cidade. “Estamos muito felizes com a entrega deste espaço. Sabemos que a cidade tem crescido cada vez mais, e esta nova unidade se faz necessária. Com mais esse equipamento com certeza alcançaremos mais pessoas em vulnerabilidade social”, comentou.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Vantoil Martins, do vice-prefeito Alexandre Carvalho, de secretários municipais, vereadores e outras autoridades locais.