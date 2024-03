Vacina - Divulgação

Vacina Divulgação

Publicado 26/03/2024 12:55

Iguaba Grande - Nesta terça-feira (26), a secretaria de Saúde de Iguaba Grande iniciará a campanha de vacinação contra a Influenza, por meio da Coordenação de Imunização do município. A princípio, a aplicação, que ocorrerá até o dia 31 de maio, será nos grupos prioritários.

A vacinação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e na Casa da Vacina, localizada na sede do Centro de Saúde da Mulher e da Criança (materno-infantil).

Grupos prioritários:

Trabalhadores da saúde;

Trabalhadores da educação;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, 11 meses e 29 dias;

Grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto); e

Pessoas em situação de rua.

Para tomar a vacina, o usuário precisará dos seguintes documentos:

Cartão de vacinação;

CPF e cartão do SUS;

Registro profissional (para os profissionais de saúde e da educação); e

Laudo ou receita atualizados.