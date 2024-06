Aulão de dança e alongamento - Reprodução/Redes sociais

Aulão de dança e alongamento Reprodução/Redes sociais

Publicado 20/06/2024 13:16

Iguaba Grande - Para encerrar o “Junho Violeta”, será realizada em Iguaba Grande, no próximo dia 28, uma caminhada que começar na Cidade do Idoso e segue até a Praça Edyla Pinheiro, onde acontecerá aulão de dança e alongamento. A ação faz parte de uma campanha nacional que visa combater a violência contra a pessoa idosa e foi marcada por diversas atividades ao longo do mês de junho.

A campanha “Junho Violeta” é uma iniciativa para conscientizar sobre a violência contra os idosos, culminando no dia 15 de junho, reconhecido pela ONU e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa como o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Desde 2006, essa data busca sensibilizar a sociedade sobre os abusos sofridos por essa parcela da população.

Durante todo o mês, foram realizadas várias palestras e rodas de conversa com a participação de psicólogos, como Karen Souza e Adriano Giron, e assistentes sociais, como Karina Miranda e Débora Imenes. Eles orientaram os participantes sobre os tipos de violência e como identificá-los. Além disso, a secretaria de Saúde, por meio da coordenadoria da saúde da pessoa idosa, distribuiu cartilhas informativas e esclareceu dúvidas sobre procedimentos em casos de violência.

Para ampliar a divulgação da campanha, o professor Pedro Scansetti organizou aulões temáticos. A programação também incluiu a participação da Patrulha da Pessoa Idosa do município de Volta Redonda, que visitará a Cidade do Idoso na próxima semana.

Cristiane Rito, secretária da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, destacou a importância da campanha, afirmando: “Iguaba conta com aproximadamente 28% da população idosa, é um número expressivo em nossa cidade. Sendo assim, nós precisamos reforçar quais são os direitos da pessoa idosa, os tipos de violências existentes e como podem conseguir ajuda.”