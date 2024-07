Criminoso é detido por furto - Divulgação/PM

Criminoso é detido por furto Divulgação/PM

Publicado 11/07/2024 15:55

Iguaba Grande - Na tarde desta quarta-feira (10), a Polícia Civil de Iguaba Grande, deflagrou a operação “Módulos Operandi”, que resultou na desarticulação de um grupo criminoso paulista especializado em furtos de módulos eletrônicos de ônibus e caminhões.



A operação teve início após o furto de diversos módulos e painéis de ônibus escolares na cidade de Iguaba Grande no dia 18 de maio, o que deixou centenas de alunos sem acesso às escolas e causou grande prejuízo financeiro ao município.



Após mais de 30 dias de investigação, com o apoio do Sistema de Inteligência e Monitoramento da Prefeitura iguabense, os envolvidos foram identificados e o modo de agir foi desvendado. O grupo não se utilizava de informantes, mas sim de meios tecnológicos para escolher as vítimas.



Com base nas informações obtidas, a delegada titular da 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), Janaína Peregrino, representou pela busca e apreensão nos endereços dos elementos, visando a apreensão de materiais furtados e a captação de provas para a identificação de outros membros do grupo criminoso.



A equipe se deslocou para o estado de São Paulo na véspera da operação e, utilizando uma viatura descaracterizada, realizou o levantamento de todos os alvos.



A operação teve início às 5h da manhã dessa quarta e contou com o apoio da 7ª Delegacia Seccional de Polícia (Decap) e da 59ª DP de Jardim dos Ipês. Foram apreendidos telefones celulares, notebooks e ferramentas específicas para a remoção de módulos e painéis.



Os detidos confessaram a participação no furto em Iguaba Grande, bem como em outros municípios do Brasil, e apontaram outros envolvidos na ação criminosa. Um dos alvos já se encontrava preso no sistema prisional de São Paulo por furtos de módulos.