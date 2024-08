Acusado identificado como R.N.C.S, preso em flagrante - Divulgação/PM

Publicado 19/08/2024 16:30

Iguaba Grande - A Polícia Civil de Iguaba Grande (129ª DP) prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (19), um homem de 32 anos acusado de ameaçar a própria mãe de morte dentro da própria residência.



A ação, que faz parte da operação Shamar, foi desencadeada após a vítima buscar atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, relatando as ameaças sofridas. Diante da gravidade da situação, os policiais civis iniciaram diligências para localizar o agressor.



O acusado, identificado como R.N.C.S., foi encontrado no bairro Boa Vista. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia, onde foi autuado pelo crime de ameaça, com a agravante da violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha.



O homem será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.