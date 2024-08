Cinema aberto - Reprodução/Internet

Cinema aberto Reprodução/Internet

Publicado 30/08/2024 16:21

Iguaba Grande - Nesta sexta-feira (30), Iguaba Grande recebe o Cine Enel, festival gratuito de cinema itinerante que leva filmes para diversos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro. Os moradores poderão assistir gratuitamente ao filme “Nosso Sonho”, que conta a história da dupla Claudinho e Buchecha, em uma estrutura montada especialmente para o evento na Estrada do Sopotó, número 12, no Centro. A sessão terá início às 18h.

Já no domingo (1), será a vez de Rio das Ostras. Também a partir das 18h, o filme “Nosso Sonho” será exibido gratuitamente na Concha Acústica, no Centro da cidade.

A estreia do projeto, em junho deste ano, foi na cidade de Tanguá, na Região Metropolitana. Realizado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, o Cine Enel tem como objetivo levar a emoção do cinema para as populações das localidades visitadas. Para isso, uma estrutura com uma tela de 10 metros x 4,5 metros é montada, com direito a cadeiras e distribuição gratuita de pipoca.