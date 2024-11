Secretário de Meio Ambiente, Vinícius Lavalle, e o Subsecretário Caio Pedrosa presentes na cerimônia de entrega oficial da Bandeira Azul - Ascom

Publicado 06/11/2024 15:54

Iguaba Grande - O secretário de Meio Ambiente, Vinícius Lavalle, e o Subsecretário Caio Pedrosa estiveram presentes na cerimônia de entrega oficial da Bandeira Azul, que aconteceu na última sexta-feira (1), em Balneário Camboriú-SC. O selo, que pela segunda temporada consecutiva foi conquistado pela Praia dos Ubás, em Iguaba Grande, reafirma o compromisso da gestão com a preservação e valorização da laguna.



Nos últimos 12 meses, a secretaria de meio ambiente vem trabalhando para cumprir todos os requisitos avaliados no Programa Bandeira Azul, promovendo ações educativas ambientais, segurança efetiva, sinalização e organização náutica, acessibilidade, dentre outros progressos.



Além do selo, o município de Iguaba Grande também recebeu o Prêmio Destaque em Educação Ambiental, sendo vencedor entre todos os concorrentes do território nacional. O prêmio é um mérito da parceria entre a secretaria municipal de Meio Ambiente, a Universidade Veiga de Almeida e o Instituto Escola do Mar, que elaborou estudos através da coleta de amostras de microplásticos na areia da Praia dos Ubás, possibilitando constatar resultados promissores e a elaboração de um mapeamento local e um planejamento de medidas efetivas de prevenção.



O hasteamento da Bandeira Azul da temporada de 2024/2025 deverá acontecer no dia 6 de dezembro, na Praia dos Ubás, mesmo local onde foi hasteada a da temporada anterior. Vale ressaltar que a Praia dos Ubás foi a primeira praia lagunar a receber este importante certificado reconhecido internacionalmente.

