Homem suspeito de envolvimento em uma quadrilha especializada em furtar materiais de construçãoDivulgação/PM
A operação aconteceu nesta quarta-feira (27) e foi fruto de levantamentos que vinham sendo feitos pela corporação na região.
De acordo com a polícia, o grupo é investigado por diversos furtos de insumos utilizados em obras. O material seria posteriormente revendido de forma clandestina.
O suspeito preso foi encaminhado para a delegacia de Iguaba Grande, onde o caso segue em investigação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.