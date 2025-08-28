Homem suspeito de envolvimento em uma quadrilha especializada em furtar materiais de construçãoDivulgação/PM

Renata Cristiane
Iguaba Grande - Uma ação realizada pela equipe do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv), do Posto 4.1 de Iguaba Grande, resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento em uma quadrilha especializada em furtar materiais de construção.

A operação aconteceu nesta quarta-feira (27) e foi fruto de levantamentos que vinham sendo feitos pela corporação na região.

De acordo com a polícia, o grupo é investigado por diversos furtos de insumos utilizados em obras. O material seria posteriormente revendido de forma clandestina.

O suspeito preso foi encaminhado para a delegacia de Iguaba Grande, onde o caso segue em investigação.