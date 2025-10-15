Guarda Ambiental resgata um tamanduá - Reprodução

Publicado 15/10/2025 17:04

Iguaba Grande - A Guarda Ambiental de Iguaba Grande resgatou um tamanduá na terça-feira (14), no bairro Parque dos Desejos. A equipe foi acionada por uma moradora que informou a presença do animal em seu quintal.



Os agentes realizaram buscas na área, que incluíram o quintal e a mata próxima. O tamanduá não foi localizado de imediato, mas acabou saindo da vegetação durante a ronda e foi capturado pelos guardas.



O animal foi devolvido ao seu habitat natural sem sofrer ferimentos. A ocorrência reforça a atuação da Guarda Ambiental no resgate e proteção de espécies da fauna local.