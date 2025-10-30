Torneio de Pesca - Ascom

Iguaba Grande - Iguaba Grande realiza neste sábado (1º) a edição anual do Torneio de Pesca, promovido pela Secretaria Municipal de Pesca. O evento contará com 60 duplas, totalizando 120 competidores, distribuídos ao longo da orla da cidade.

Cada equipe inscrita entregou 4 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a projetos sociais do município.

O resultado da competição será divulgado no domingo (2), durante a cerimônia de encerramento na sede da Secretaria de Pesca na Praia do Ubás, com a entrega dos prêmios aos vencedores.

O torneio integra o calendário municipal e envolve a prática da pesca esportiva e atividades relacionadas à preservação ambiental, além de gerar movimentação de visitantes na região.