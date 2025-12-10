Abertura do Natal Ascom
Nos últimos dias, pontos turísticos como a orla e o Mirante receberam decoração e iluminação especial, transformando os espaços públicos em cenários de encanto. A proposta é valorizar os cartões-postais do município e criar um ambiente acolhedor para quem decidir aproveitar o período festivo em Iguaba Grande.
O prefeito Fabinho Costa reforçou a importância de celebrar este momento junto à comunidade. “Queremos que este Natal seja um tempo de alegria e reencontro para as famílias. Convidamos cada morador e cada visitante a celebrar conosco, pois juntos vamos tornar este Natal inesquecível para Iguaba Grande”, declarou.
A abertura oficial contará com apresentações de ballet, dança, coral, além da tradicional chegada do Papai Noel em uma carreata de personagens. Haverá também distribuição de presentes e espaço para fotos na praça.
Programação – Abertura de Natal 2025
18h30 – Companhia de Dança Grupo em Movimento – Profª Gleyce
19h15 – CEMO / Balé Paula Andrade – Espetáculo Alice no Brasil das Maravilhas
20h – Coral Neller – SEPIES
20h – Chegada do Papai Noel
Após a chegada, a noite segue com carreata de personagens, apresentações e interação com as famílias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.