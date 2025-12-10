Abertura do Natal - Ascom

Abertura do Natal Ascom

Publicado 10/12/2025 18:20

Iguaba Grande - Iguaba Grande já está mergulhada no clima natalino e se prepara para abrir oficialmente sua programação de Natal neste sábado (13), a partir das 18h, na Praça Edyla Pinheiro. O evento marca o início das celebrações na cidade e promete encantar moradores e visitantes com uma série de atrações culturais e atividades para toda a família.



Nos últimos dias, pontos turísticos como a orla e o Mirante receberam decoração e iluminação especial, transformando os espaços públicos em cenários de encanto. A proposta é valorizar os cartões-postais do município e criar um ambiente acolhedor para quem decidir aproveitar o período festivo em Iguaba Grande.



O prefeito Fabinho Costa reforçou a importância de celebrar este momento junto à comunidade. “Queremos que este Natal seja um tempo de alegria e reencontro para as famílias. Convidamos cada morador e cada visitante a celebrar conosco, pois juntos vamos tornar este Natal inesquecível para Iguaba Grande”, declarou.



A abertura oficial contará com apresentações de ballet, dança, coral, além da tradicional chegada do Papai Noel em uma carreata de personagens. Haverá também distribuição de presentes e espaço para fotos na praça.



Programação – Abertura de Natal 2025

18h – Ballet da Secretaria de Cultura – Estúdio das Artes

18h30 – Companhia de Dança Grupo em Movimento – Profª Gleyce

19h15 – CEMO / Balé Paula Andrade – Espetáculo Alice no Brasil das Maravilhas

20h – Coral Neller – SEPIES

20h – Chegada do Papai Noel



Após a chegada, a noite segue com carreata de personagens, apresentações e interação com as famílias.