O ciclista teria perdido o controle da bicicleta e acabou colidindo contra um carro que trafegava pela via.Reprodução/ João Víctor Campos
De acordo com informações preliminares, o ciclista teria perdido o controle da bicicleta e acabou colidindo contra um carro que trafegava pela via. Com o impacto, o para-brisa do veículo foi quebrado.
O acidente aconteceu por volta das 7h da manhã e o ciclista permaneceu no local até a chegada do resgate, feito pela concessionária que administra a rodovia. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.
Já o motorista do automóvel envolvido no acidente não sofreu ferimentos.
As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas. O caso chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho, que liga municípios importantes da Região dos Lagos e registra fluxo intenso de veículos diariamente.
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