O ciclista teria perdido o controle da bicicleta e acabou colidindo contra um carro que trafegava pela via. - Reprodução/ João Víctor Campos

O ciclista teria perdido o controle da bicicleta e acabou colidindo contra um carro que trafegava pela via.Reprodução/ João Víctor Campos

Publicado 11/05/2026 18:02

Iguaba Grande - Um ciclista ficou ferido após se envolver em um acidente na manhã deste sábado (9) na RJ-124 (ViaLagos), na altura do km 47, nas proximidades da saída de Iguaba Grande.



De acordo com informações preliminares, o ciclista teria perdido o controle da bicicleta e acabou colidindo contra um carro que trafegava pela via. Com o impacto, o para-brisa do veículo foi quebrado.



O acidente aconteceu por volta das 7h da manhã e o ciclista permaneceu no local até a chegada do resgate, feito pela concessionária que administra a rodovia. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.



Já o motorista do automóvel envolvido no acidente não sofreu ferimentos.



As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas. O caso chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho, que liga municípios importantes da Região dos Lagos e registra fluxo intenso de veículos diariamente.