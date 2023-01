Escola Municipal de Artes abre 300 novas vagas - Foto: Divulgação

Escola Municipal de Artes abre 300 novas vagasFoto: Divulgação

Publicado 31/01/2023 15:37 | Atualizado 31/01/2023 15:38

Itaboraí - Entre os dias 2 e 9 de fevereiro, a Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa, gerida pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), estará com 300 vagas abertas para 23 cursos gratuitos, entre arte, artesanato e culinária, para o primeiro semestre de 2023. As inscrições devem ser realizadas na própria escola, localizada na Rua Coronel Leal Júnior, 76, Centro de Itaboraí, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

As aulas terão início no dia 13 de fevereiro, e serão destinadas para pessoas a partir de seis anos de idade, dependendo do curso. Com duração de duas a quatro horas, as aulas acontecerão uma vez por semana, podendo ser nos turnos da manhã e tarde. Os cursos duram de seis meses a um ano, exceto os de culinária básica, bolos e pães, que terão duração de três meses. Ao final, os alunos recebem certificado de conclusão e qualificação.

Dentre os cursos oferecidos: modelagem em argila infantil e adulto; desenho artístico; desenho infantil; iniciação às artes; corte e costura modelagem e prático com moldes; culinária básica, de bolos e de pães; feltro utilitário e pedagógico; bonecas; costura criativa; patch aplique; bordado livre; pintura em tela; pintura em cerâmica; crochê iniciante, avançado e amigurumi; e tricô.

De acordo com a diretora da Escola Municipal de Artes, Verônica Antunes, no ano de 2022, a instituição atendeu em média 1.200 alunos, entre os cursos regulares e as oficinas de férias. E a previsão deste ano é atender ainda mais.

"Este ano de 2023 será promissor, pois já contamos com o repasse do Programa Municipal Dinheiro na Escola, que passamos a receber após 32 anos de existência da escola. Agora conseguiremos melhorar o atendimento aos alunos, equipar a unidade e dar mais qualidade aos serviços prestados. Agradeço ao prefeito Marcelo Delaroli e ao secretário de Educação, Mauricílio Rodrigues, que estão transformando a nossa escola", disse.

Para se inscrever, é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência (todos com cópia), telefone para contato e foto 3×4. Menores de idade deverão ir acompanhados do responsável, além de levar declaração escolar e caderneta de vacinação.

A Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa fica localizada na Rua Coronel Leal Júnior, 76, Centro. Para mais informações: (21) 2639-8381.