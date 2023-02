CRAS itinerante em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 01/02/2023 16:06

Itaboraí - O CRAS Itinerante chegou na Avenida 22 de Maio, no Centro, nesta quarta-feira (1°/02), com diversos serviços gratuitos para a população. Iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), o atendimento acontece das 9h às 16h e vai até a próxima sexta-feira (03/02), em frente à Praça Alarico Antunes.

Dentre os serviços oferecidos, estão o cadastro, recadastro e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), principal porta de entrada para programas sociais, como Auxílio Brasil, demais benefícios ofertados pelo Governo Federal e serviços da Política de Assistência Social. Nesta edição, em todos os dias, estará disponível barbearia gratuita e assistente social para atender as demandas espontâneas.

Além disso, também estão disponíveis serviços do Vale Social, como Carteira de Identificação do Autista e cartão de estacionamento para uso de Pessoas com Deficiência (PCD) ou pessoas com mais de 60 anos. Presente no primeiro dia de atividades, o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, conversou com a população e destacou a importância do CRAS Itinerante.

"O nosso objetivo em trazer a primeira edição do CRAS Itinerante em 2023 para a Avenida 22 de Maio é facilitar o acesso aos serviços para quem trabalha ou passa pelo centro da cidade. Estamos realizando uma busca ativa no município e é importante que as pessoas façam o recadastramento do CadÚnico e utilizem os demais serviços ofertados", afirmou o secretário.

Quem aproveitou a ida ao centro da cidade para realizar a atualização do CadÚnico foi Aparecida Guimarães, de 59 anos, moradora de Venda das Pedras.

"Estava passando pela Avenida 22 de Maio e aproveitei para fazer a atualização do meu Cadastro Único. Os atendentes foram muito atenciosos e tiraram todas as minhas dúvidas", disse.

A próxima edição do CRAS Itinerante acontecerá entre os dias 6 e 10 de fevereiro na Praça de Itambi.