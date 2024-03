Ponto Facultativo é decretado pelo prefeito Marcelo Delaroli - Foto: Divulgação

Ponto Facultativo é decretado pelo prefeito Marcelo DelaroliFoto: Divulgação

Publicado 22/03/2024 14:51 | Atualizado 22/03/2024 14:52

Itaboraí - Em razão da previsão de chuvas fortes em todo o Estado do Rio para os próximos dias, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, decretou ponto facultativo e a suspensão das aulas nas escolas do município para esta sexta-feira (22). A medida foi tomada após reunião com secretários municipais, seguindo as orientações do Governo do Estado, visando evitar ao máximo a circulação de pessoas nas ruas da cidade e reduzir possíveis impactos.

"Nesta quinta-feira (21), recebemos o alerta de uma alta quantidade de chuvas que deve cair em todo o estado do Rio e prontamente já nos reunimos e organizamos algumas medidas que serão tomadas como prevenção e cuidado. Por segurança e seguindo as orientações do Governo do Estado, decretamos ponto facultativo nesta sexta-feira (22). Se cuidem, fiquem em casa, se possível, e tomem todo o cuidado necessário", afirmou o prefeito.

Para mitigar os possíveis impactos que as chuvas possam causar no município, o prefeito determinou a ativação do Plano de Contingência, que estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergências e desastres, na atuação direta ou indireta. Desta forma, as equipes das secretarias municipais de Defesa Civil, Serviços Públicos, Desenvolvimento Social, Educação e outras, estão de prontidão para atender qualquer chamado da população.

“É importante ficar atento aos alertas emitidos pela Defesa Civil, tanto por SMS quanto pelas redes sociais. Em caso de inundações, o morador deve procurar ficar em local seguro, evitando andar nas vias com bolsões d’água. É fundamental também evitar se proteger debaixo de árvores, porque as chuvas de verão, na maioria das vezes, são acompanhadas de descargas elétricas. Nossas equipes estão de prontidão para atender qualquer ocorrência ou chamado da população em casos de chuvas fortes”, disse o secretário municipal de Defesa Civil, coronel Ricardo Nunes.

Informações

Para receber informações sobre a possibilidade de chuvas, ventos e riscos de desastres no município, os itaboraienses podem contar com um canal direto com o órgão. Para se cadastrar, basta enviar um SMS (mensagem de texto) para o número 40199 e informar o Código de Endereçamento Postal (CEP).

Em caso de necessidade, entre em contato com a Defesa Civil através do 199 ou do WhatsApp +55 21 97982-6943. Além do Corpo de Bombeiros, pelo 193.