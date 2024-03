Pets - Foto: Arquivo MAIS

25/03/2024

Itaboraí - A partir da próxima terça-feira (26), o Castramóvel estacionará na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro de Itaboraí, para castrações gratuitas de cães e gatos. Para agendar o procedimento, é preciso acessar o site do RJPET (https://rjpet.com.br/).

A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, e conta com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

As castrações serão feitas de 9h às 15h. De acordo com o planejamento do programa, às segunda-feiras serão atendidos felinos (macho e fêmea); às terças, caninos (fêmea); às quartas, caninos (fêmea); às quintas, felinos (macho e fêmea); e às sextas, caninos (macho). Para cães, o peso mínimo deve ser de 5kg e máximo de 25kg. Já para gatos não há limite de peso.

A castração gera benefícios para o animal, como a redução do comportamento de marcação de território; evita gestação indesejada, infecção uterina e transmissão de doenças; diminui os riscos de desenvolver câncer, tumores e cistos ovarianos e aumenta a expectativa de vida.

O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, destaca a importância da parceria com o Governo do Estado para saúde animal de Itaboraí.

“A castração de cães e gatos é de suma importância para a saúde pública e para o bem-estar do próprio animal. E por meio desses procedimentos gratuitos, conseguimos realizar o monitoramento e controle do número de animais no município, além de oferecer um tratamento mais adequado e humanizado para cães e gatos”, disse o secretário.

O Castramóvel ficará estacionado na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro de Itaboraí, com serviços disponíveis até o dia 26 de abril.