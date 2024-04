Famílias realizam o sonho da casa própria em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 09/04/2024 09:06

Itaboraí - O sonho da casa própria se tornou realidade para mais 600 famílias de Itaboraí. O prefeito Marcelo Delaroli, acompanhado do ministro das Cidades, Jader Filho, participou da cerimônia de entrega das chaves de 600 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, do Residencial Viver Melhor Itaboraí, no bairro Esperança. A solenidade foi realizada, na manhã desta segunda-feira (08), e contou também com a presença do vice-governador, Thiago Pampolha.

Ao todo, 3 mil apartamentos do Residencial Viver Melhor Itaboraí foram entregues à população, sendo 2,1 mil deles no período entre os anos de 2021 e 2024. Desta vez, foram entregues as chaves dos imóveis localizados na Quadra 1, Lotes 1 e 2. Durante a cerimônia de entrega das chaves, foi realizado o plantio da planta Ypê Roxo à frente do Bloco 7.

Acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, afirmou que é um dia histórico na vida dessas famílias.

"É mais um sonho realizado. Pegamos uma cidade destruída com pessoas sem expectativa nenhuma e nós estamos, desde o primeiro dia, tentando reconstruir, que as pessoas tenham mais esperança na nossa cidade e isso está acontecendo. O povo de Itaboraí voltou a andar de cabeça erguida, enxergando que tem jeito sim e que começamos a transformar a cidade em todos os setores. Que seja um local de bênçãos e tenho certeza que esses apartamentos são um recomeço na vida de cada família. Estamos governando a cidade de Itaboraí para todos e com oportunidades para todos", disse Marcelo Delaroli.

O empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí possui área comum, salão de reuniões, quadra poliesportiva, área com brinquedo e estacionamento. O condomínio também conta com unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Ao todo, o empreendimento conta com 3 mil apartamentos divididos com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço.

Essas unidades habitacionais foram construídas por meio de parceria entre os governos federal e municipal. Os imóveis atendem famílias da Faixa 1, que realizaram cadastro na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais, e foram contemplados durante o sorteio dos apartamentos.

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a importância da entrega das residências. “Temos que agradecer a Deus por momentos como este, em que podemos ser instrumentos dele para realizar um sonho, que tenho certeza de que é de cada pessoa: ter a casa própria”, disse o ministro.

A solenidade de entrega das chaves contou também com a presença do secretário municipal de Habitação e Serviços Sociais, Marcelo Figueiredo; do deputado estadual Guilherme Delaroli; de parlamentares federais, vereadores, demais autoridades, além de representantes do Banco do Brasil e da Construtora Direcional Engenharia.

Casados há 42 anos, o casal José Corrêa e Edineide Cumbebatch foi o primeiro a receber a chave do apartamento e celebrou a conquista esperada há anos.

"Hoje é um dia muito emocionante para nós dois. Esperamos por anos, passamos por vários sorteios e chegamos a duvidar se conseguiríamos, mas graças a Deus chegou a nossa vez. Eu me emociono só de pensar em tudo que vivemos e hoje temos a oportunidade de realizar esse sonho. Só agradecer e celebrar esse dia tão especial em nossas vidas", disse Edineide.