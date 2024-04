Prefeitura de Itaboraí trabalha na revitalização das escolas municipais - Foto: Divulgação

Prefeitura de Itaboraí trabalha na revitalização das escolas municipaisFoto: Divulgação

Publicado 04/04/2024 12:57

Itaboraí - Com o eixo temático “Itaboraí: Cultura, Arte e Ciência por toda parte”, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, investe em muitas novidades para estudantes e professores da rede municipal de ensino. Além da revitalização de unidades escolares, neste ano letivo de 2024, o ensino passou a contar com mesas interativas destinadas à Educação Infantil. Um grande avanço tecnológico para a rede, acompanhado da entrega de novos kits escolares e uniformes.

Prioridade na gestão, a revitalização de unidades de ensino tem o intuito de melhorar a infraestrutura do ambiente escolar para alunos e professores. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o objetivo é atender gradativamente as quase 100 unidades de ensino do município, como é o caso da Escola Municipalizada Odilon Bernardes (CIEP 478), em Marambaia, que está em fase final do processo de transformação.

O prefeito Marcelo Delaroli destaca a importância da entrega das primeiras unidades modernizadas para o avanço educacional do município.

"A Educação é a base de tudo e a modernização das unidades escolares é nossa prioridade. Logo que assumimos a gestão, nos deparamos com muitas escolas sucateadas e nosso desafio era mudar essa história, dar condições de aprendizagem para os alunos, e de trabalho para os professores. Nosso objetivo é continuar avançando cada vez mais. Nossa missão é transformar nossa cidade e, é isso que estamos fazendo de segunda a segunda, em todas as áreas", destacou o prefeito Marcelo Delaroli.

O setor de Coordenação de Infraestrutura, Arquitetura e Engenharia da SEMED realizou todo o levantamento, para identificar as intervenções necessárias em cada unidade escolar. Vale destacar que a manutenção é realizada com recursos próprios da Prefeitura de Itaboraí.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, ressalta também que já foram entregues os uniformes e kits escolares dos estudantes para o ano letivo 2024. Destaca ainda a principal novidade para o ano, que é a mesa interativa destinada à Educação Infantil, trazendo mais tecnologia e conhecimento para os estudantes desse segmento.

“Será um ano de muitas conquistas pedagógicas no âmbito escolar, pois acreditamos que o conhecimento é o pilar da transformação", afirmou o secretário.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), os kits escolares são destinados aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e II (6º ao 9º), além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Alimentação escolar

Além de toda atenção e cuidado com a infraestrutura das unidades e melhoria do ensino, a Prefeitura de Itaboraí também incentiva uma alimentação saudável e de qualidade para os estudantes. Por isso, já publicou o calendário da nova chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar para atender a alimentação escolar.

A aquisição dos produtos alimentícios da Agricultura Familiar é destinada a atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), durante o período de 12 meses. Os alimentos a serem adquiridos deverão seguir as determinações estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), respeitando a especificações técnicas elaboradas pela Emater-Rio, priorizando os alimentos orgânicos e agroecológicos.