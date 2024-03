Assinatura dos contratos de aquisição dos imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida - Foto: Divulgação

Assinatura dos contratos de aquisição dos imóveis do Programa Minha Casa Minha VidaFoto: Divulgação

Publicado 27/03/2024 16:37

Itaboraí - Mais seiscentas famílias contempladas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Residencial Viver Melhor Itaboraí, no Bairro Esperança, puderam dar um novo passo em direção ao sonho da casa própria. Nesta quarta-feira (27), os contemplados realizaram a assinatura dos contratos com o Banco do Brasil para tornar oficial a propriedade do imóvel. As assinaturas dos contratos foram realizadas no auditório do Hospital Estadual Tavares de Macedo, no bairro Colônia, nos horários previamente anunciados.

Para reduzir o tempo de espera e evitar intercorrências, a Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais optou por dividir os atendimentos em blocos e horários. Durante a manhã, foram assinados os contratos dos imóveis localizados na Quadra 1, Lote 1. Já na parte da tarde, foram assinados os contratos da Quadra 1, Lote 2. Vale ressaltar que, até o momento, 2,4 mil apartamentos do Residencial Viver Melhor Itaboraí já foram entregues à população, sendo 1,5 mil apenas na gestão do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

O secretário municipal de Habitação e Serviços Sociais, Marcelo Figueiredo, destacou a importância dessa etapa para a realização do sonho da casa própria.

"Estamos avançando com mais essa etapa para a realização do sonho da casa própria para mais 600 famílias do nosso município. Essa etapa é muito importante para os beneficiários que, com a assinatura dos contratos, firmam o compromisso com o seu sonho. Em seguida, entregaremos as chaves em momento único para essas famílias", disse o secretário.

Pai de dois filhos, João Batista de Almeida, de 57 anos, se disse cada vez mais ansioso para realizar o sonho da casa própria.

"Quando estava vindo pra cá, passou um filme na minha cabeça. Assinar o contrato da minha primeira casa própria é motivo de muita felicidade. Não vejo a hora de pegar as chaves e entrar na minha casa junto da minha esposa e dos meus filhos", disse.

O empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí possui área comum, salão de reuniões, quadra poliesportiva, área com brinquedo e estacionamento. O condomínio também conta com unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Ao todo, o empreendimento conta com 3 mil apartamentos divididos com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço.

Essas unidades habitacionais foram construídas por meio de parceria entre os governos federal e municipal. Os imóveis vão atender famílias que recebem até R$1,8 mil, que já realizaram cadastro na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais, e foram contemplados durante o sorteio dos apartamentos.