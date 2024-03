9º Seminário contra tuberculose - Foto: Divulgação

Publicado 26/03/2024 10:07

Itaboraí - Com o tema "Na luta contra a tuberculose, juntos somos mais! Sim, nós podemos acabar com a tuberculose", a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), por meio do Programa de Controle da Tuberculose (PCT), realizou o 9º Seminário de Avaliação e Fórum de Pesquisas Operacionais no auditório do Hellix Business Center, no Centro, nesta segunda-feira (25). evento teve como público-alvo profissionais da Saúde, representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) e sociedade civil.

Ao longo de toda a semana, o município vai contar com uma série de atividades de conscientização e combate à Tuberculose. Abrindo a programação de eventos, a 9ª edição do Seminário de Avaliação e Fórum de Pesquisas Operacionais

contou com palestras sobre os temas “Cenário Epidemiológico da Tuberculose de Itaboraí”, com a enfermeira sanitarista especialista em Epidemiologia de Campo, Viviane Alves, e “Papel da Atenção Primária à Saúde no cuidado da Tuberculose”, com a enfermeira especialista em Saúde da Família, Danielle Salles.

Presente no seminário, a subsecretária municipal de Saúde, Analice Ferreira, destacou a importância do seminário e ressaltou a importância dos avanços alcançados pelo Programa de Controle da Tuberculose em Itaboraí. Vale ressaltar que, atualmente, os pacientes diagnosticados com tuberculose do município recebem um cartão de incentivo alimentar no valor de R$250/mês para auxiliar no tratamento da doença.

"É sempre muito importante ressaltar o trabalho que vem sendo desenvolvido por toda a equipe do Programa de Controle da Tuberculose em Itaboraí. O município vem sendo referência no Estado do Rio e isso é motivo de muito orgulho para a Secretaria Municipal de Saúde. E o seminário com a presença de autoridades importantes no combate a essa doença vem para trazer ideias e promover avanços em nosso município", afirmou a subsecretária.

O seminário contou ainda com palestras sobre os seguintes temas: “Importância da Avaliação dos Contatos dos Casos de Tuberculose Pulmonar”, com a médica Ana Paula Quintanilha, e “Tuberculose/HIV: A importância da testagem anti-HIV e do aconselhamento”, com a participação da psicóloga sanitarista da Secretaria Estadual de Saúde (SES/RJ), Sandra Lúcia Filgueiras.

Além disso, o evento contou com mesas de debate sobre a implementação do Auxílio Alimentação, no enfrentamento aos determinantes sociais como estratégia de adesão ao tratamento da Tuberculose no município, com a participação da assistente social especialista em Políticas Públicas e Movimentos Sociais do PCT, Evelin Pereira de Lima.

A coordenadora do Programa Municipal de Controle da Tuberculose, Maria José Fernandes, afirmou que o seminário serve para debater ideias e melhorias no tratamento da tuberculose no município.

"Ao contrário do que muita gente pensa, a tuberculose não é uma doença do passado. Ela existe sim, tem tratamento e cura. Todos os avanços que alcançamos são fruto de um trabalho construído em equipe, que faz com que a nossa cidade seja referência no tratamento da doença. Nós fomos o primeiro município a entregar o cartão de auxílio alimentação para os pacientes diagnosticados com tuberculose e isso mostra o nosso compromisso, respeito e amor pelo próximo", disse a coordenadora.

Nesta terça (26/03) e quarta-feira (27/03), respectivamente, acontecem atividades de Advocacy, educação e informações sobre tuberculose na Praça de Itambi e Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Itaboraí (Itaprevi).

Já na próxima semana, as atividades terão prosseguimento na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José Filoco, em Manilha, na segunda-feira (1º/04), às 9h, no Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI), em Quissamã, na terça-feira (02/04), às 9h, e no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Lima Barreto (CAPSad), no Centro, na quarta-feira (03/04), às 10h.