Prefeitura entrega polo de atendimento a pacientes com o viris da dengueFoto: Divulgação

Itaboraí - Com o objetivo de evitar filas de espera e proporcionar um atendimento humanizado e especializado para a população, foi aberto o polo de hidratação contra a dengue no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior (HMDLJ), em Nancilândia. A abertura do novo equipamento foi realizada, na manhã desta terça-feira (02/04), e contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), o novo equipamento conta com dois consultórios, posto de enfermagem, sala de hidratação com 18 poltronas, sala de observação com dois leitos, sala de espera, recepção e sistema interligado com o HMDLJ. O polo de hidratação tem uma equipe multidisciplinar composta por mais de 20 profissionais e atende todos os dias da semana, das 8h às 20h.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, ressaltou a importância do polo de hidratação para a população do município.

"Nós ainda estamos enfrentando a epidemia da dengue e o novo polo de hidratação vem para desafogar o Hospital Leal Júnior e oferecer o máximo de suporte contra a dengue, atendendo cada vez melhor os nossos munícipes. Faço questão de parabenizar todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente enfrentando essa epidemia. Vamos continuar firmes trabalhando pelo bem do nosso povo e da nossa cidade", afirmou Marcelo Delaroli.

De acordo com a SEMSA, o fluxo de atendimento começa com atendimento direto no setor de emergência do HMDLJ, onde o paciente é atendido pela equipe médica e, em caso de suspeita de dengue, é encaminhado para o polo de hidratação, onde é realizada a hidratação e medicação, além da realização de exames laboratoriais e observação.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, afirmou que o polo de hidratação contra a dengue vem para somar forças junto ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior.

"Estamos acompanhando diariamente os dados da dengue em nosso município e entendemos que era a hora de aumentar o nosso setor de hidratação contra a dengue. O objetivo com a instalação desse novo equipamento é oferecer um atendimento mais humanizado com ambiente climatizado para os pacientes com suspeita de dengue e evitar superlotação do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. Aumentamos a quantidade de profissionais e de insumos, com o objetivo de atender os munícipes da melhor maneira possível", disse Hédio Mataruna.

O município vem intensificando as ações de combate e alertando sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Durante as ações realizadas, os agentes utilizam equipamentos de UBV (Ultra Baixa Volume), conhecidos popularmente como ‘fumacê’, distribuem panfletos, visitam residências e conversam com a população sobre a importância dos cuidados necessários contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Em caso de sintomas como febre, dores no corpo, mal estar, falta de apetite, manchas vermelhas no corpo, procure o serviço de Saúde mais próximo de sua residência. Já para denunciar focos de mosquito, basta entrar em contato com o e-mail: dvvzitaborai@gmail.com ou telefone: (21) 2635-7456 (DVVZ).