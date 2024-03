Representação de Jesus crucificado - Foto: Pinterest

Publicado 27/03/2024 17:48

Itaboraí - Neste sábado (30), a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, será palco do espetáculo teatral ‘Paixão de Cristo’, a partir das 19h. A apresentação conta com o apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

O espetáculo será apresentado pela Cia Ánsar de Teatro e contará com a encenação de uma das histórias mais difundidas e conhecidas, a paixão e morte de Jesus Cristo. O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, destaca a importância desta data para os fiéis.

“A Semana Santa é uma data tradicional e de muita importância para os fiéis. É um momento de reunir as famílias na Praça Marechal Floriano Peixoto e assistir a este emocionante espetáculo”, frisou o secretário.

O evento é gratuito, com classificação livre e duração de aproximadamente 1h. O espetáculo é conhecido pela grandiosidade e forte impacto emocional empregados para contar o julgamento, a condenação de Jesus à crucificação, a via sacra e a morte do filho de Deus.