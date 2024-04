Vacina contra a Febre Aftosa - Foto: Marco Nascimento

Vacina contra a Febre AftosaFoto: Marco Nascimento

Publicado 10/04/2024 12:46 | Atualizado 10/04/2024 12:46

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), disponibiliza gratuitamente, até o dia 30 de abril, a vacinação contra a Febre Aftosa, destinada aos rebanhos bovinos e bubalinos. A imunização visa atender os pequenos produtores, que possuem até 100 animais, com agendamento prévio sendo realizado na sede da SEMAGRI, em Venda das Pedras.

Desde 2021, o município tem batido recordes de vacinação de rebanhos, com o objetivo de prevenir e melhorar a saúde animal do município, além de orientar os produtores rurais sobre possíveis riscos e doenças. De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, a vacinação contra a Febre Aftosa é importante para a manutenção de um rebanho saudável.

“A vacinação é fundamental para a prevenção desta zoonose no nosso município. Evitar a proliferação de doenças como essa é um compromisso da Secretaria de Agricultura e as campanhas de imunização têm batido recordes nos últimos anos na nossa cidade”, disse o secretário.

A vacinação deve ser agendada na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, que fica na Avenida 22 de Maio, altura do número 7557, em Venda das Pedras, ou pelo telefone 2635-7586.

Febre aftosa

Trata-se de uma zoonose contagiosa capaz de afetar tanto animais quanto as pessoas, tendo maior incidência entre os bovinos. Nas pessoas, o risco da doença é baixo e, quando ocorre o contágio, provoca algumas aftas e febres. Para os bovinos, a febre aftosa pode ser fatal.