Caminhada pela conscientização ao Dia Mundial do AutismoDivulgação

Itaboraí - Neste sábado (13), será realizada a caminhada em conscientização ao Dia Mundial do Autismo, celebrado no último dia 2 de abril, em Itaboraí. A ação, que terá início às 9h, será promovida por iniciativa da Clínica Escola do Autista, com apoio das secretarias municipais de Saúde (SEMSA); Educação (SEMED); Turismo e Eventos (SEMTUR); Segurança (SEMSEG); Desenvolvimento Social (SEMDS) e Esporte e Lazer (SEMEL).

Referência em todo o país no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o município de Itaboraí conta com duas unidades da Clínica Escola do Autista, sendo a de Venda das Pedras a primeira unidade pública do Brasil a se especializar no tratamento de crianças, adolescentes e adultos autistas, oferecendo igualdade nos atendimentos, acesso às terapias de Saúde em um processo multiprofissional e de inclusão.

A caminhada terá a largada na Praça Itamar da Silva Júnior em direção à Praça Marechal Floriano Peixoto, ambas no Centro. A idealizadora da Clínica Escola do Autista e co-autora da lei federal 12.764/12, Berenice Piana, ressalta a importância dessa conscientização para a população de Itaboraí.

"É necessário conscientizar a população em geral sobre autismo para que todos aprendam a conviver com eles, que precisam ser entendidos, acolhidos e incluídos. Nossa caminhada acontece todos os anos, porque precisamos falar em autismo, e nossos filhos precisam que a sociedade em geral os entendam. Nós lutamos para conscientizar sobre o autismo porque preconceito tem cura e, é por isso, que nunca vamos desistir de falar sobre isso", destacou Berenice.