Deputada Zeidan, homenageadaFoto: Divulgação

Itaboraí - Em evento realizado na noite desta quinta-feira (09), o grupo de Mulher de Negócios realizou a premiação 'Empreendedor 2024- Itaboraí' recebida por 15 mulheres empreendedoras da cidade de Itaboraí e também concedeu uma homenagem especial à deputada estadual Zeidan.

Criado há dez anos, o Mulher de Negócios desenvolve diversas atividades, cursos de qualificação e capacitação para mulheres empreendedoras da cidade de Itaboraí. A premiação é destinada a quem se destaca em diversos setores e foi criado pelas amigas Aline Machado e Flávia Rezende.

"Muita gratidão por esses dez anos, por podermos realizar esse evento gigante, com mulheres empoderadas. Mulheres que fazem acontecer em sua área de atuação e estão aqui hoje consagradas na cidade em que atuam e amam", afirmou emocionada Aline Machado.

A deputada estadual Zeidan ficou surpresa com a homenagem recebida ao final da premiação.

"Muito obrigada por este momento de trocas, de aprendizagem, de demonstração de força e reconhecimento do trabalho de vocês. Ser mulher é ter sempre que lutar, combater preconceitos para alcançar o que se quer, além de fé e muita determinação, como vejo em vocês. Estou hoje vice-presidente da Alerj e sei como é nossa luta diária, embora sejamos maioria na cidade e no país, enfrentamos muita resistência. Tenho inúmeros projetos de lei que visam apoiar a luta das mulheres e combater toda forma de preconceito, inclusive a violência, como o Núcleo de atendimento a Mulher (Nuam) na 71ª DP de Itaboraí foi uma indicação do meu mandato, entre outras proposições voltadas para as mulheres", declarou Zeidan.

O grupo Mulher de Negócios tem como propósito contribuir para a inclusão econômica de mulheres em situação de vulnerabilidade social, proporcionando liberdade de decisão e independência financeira.