Desfile Cívico em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 23/05/2024 09:29

Itaboraí - No dia em que se comemora os 191 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí, a Avenida 22 de Maio recebeu o tradicional Desfile Cívico Escolar, na manhã desta quarta-feira (22). Antes do desfile, a cerimônia oficial de hasteamento das bandeiras foi realizada em frente a sede da Prefeitura de Itaboraí. O prefeito, Marcelo Delaroli, acompanhado da primeira-dama, Pâmela Delaroli, secretários municipais e vereadores, participou da solenidade.

Evento realizado pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o Desfile Cívico reuniu uma multidão na principal avenida da cidade para apreciar as apresentações preparadas pelas unidades escolares, por estudantes e corpo docente. Vale destacar que mais de 4 mil alunos atravessaram a Avenida 22 de Maio, nesta quarta-feira.

“Quero agradecer primeiro a Deus por ter colocado a mão em cima da nossa cidade e ter nos protegido de todo mal nos últimos quatro anos. Nós também fizemos a nossa parte com dragagem de rios, entre outros serviços. Essa cidade está vivendo novos tempos de alegria e a gente vai fazer cada vez mais, para fazer com que a dignidade esteja estampada no rosto de cada um”, disse Marcelo Delaroli.

Ao todo, 91 escolas municipais, além de 28 escolas estaduais, privadas e outras instituições, participaram do desfile, que contou com arquibancadas cobertas para que os espectadores tivessem mais conforto.

“O desfile era sempre realizado na Praça Marechal Floriano Peixoto e passamos a realizar na avenida 22 de Maio, para atender uma logística que fosse mais confortável. A expectativa para hoje é que façamos um bom desfile e que as crianças, que gostam de desfilar, continuem essa tradição. Estamos trabalhando para preservar essa tradição”, disse Mauricílio Rodrigues.

Dividido em dois blocos, o Desfile Cívico Escolar que tem como tema “Itaboraí cultura, arte e ciência por toda a parte”, contou com a participação da Banda da Guarda Municipal, bandas das unidades escolares e outras, que acompanharam o desfile.

A moradora do bairro Apolo 2, Joaci dos Santos, de 55 anos, estava animada para assistir a neta desfilar e contou que o Desfile Cívico desperta boas memórias todos os anos.

“Eu me lembro de quando minhas filhas eram pequenas e desfilavam aqui, agora venho assistir minha neta e isso me desperta sentimentos muito bons e reconfortantes. Essa tradição é muito linda e espero que se estenda por mais e mais anos. A Prefeitura está de parabéns pela organização”, expressou a cuidadora de idosos.