Prefeito de Itaboraí e demais personalidades na inauguração da nova unidade de ensino municipalDivulgação

Publicado 17/05/2024 11:50 | Atualizado 17/05/2024 11:51

Itaboraí - O prefeito Marcelo Delaroli, acompanhado do senador Carlos Portinho e do deputado estadual Guilherme Delaroli, inaugurou, nesta quinta-feira (16), a Escola Municipal Manoel Ribeiro Gomes da Silva, no bairro Esperança.

A unidade escolar tem capacidade para quase mil alunos atenderá Ensino Fundamental I e II, e foi construída com investimento total de mais de R$14 milhões, financiada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), através de emenda parlamentar do senador, sendo destes também, mais de R$5 milhões investidos pela prefeitura.

Localizada nas depêndencias do Residencial Viver Melhor, do programa Minha Casa, Minha Vida, a nova escola conta com 13 salas de aula. A unidade tem capacidade para receber cerca de 910 alunos, em dois turnos (manhã e tarde), sendo 455 alunos em período integral. A construção da escola foi baseada nas necessidades de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social.

Acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou que a entrega dessa nova escola é mais uma etapa da transformação que vem acontecendo na Educação do município.

"Hoje é um dia de felicidade, por essa entrega tão importante para a comunidade da Reta. Nós que queremos fazer a cidade avançar, uma cidade mais segura, temos que investir na educação, porque a gente acredita que educação é a base de tudo. Já avançamos bastante, mas ainda temos que avançar muito mais e nós não vamos parar enquanto essa transformação não chegar em cada cantinho da nossa cidade", disse Marcelo Delaroli.

O projeto da nova escola contemplou os critérios: facilidade de acesso entre os blocos; bicicletários no interior do terreno para incentivar o transporte não motorizado; biblioteca; adoção de recursos de sustentabilidade, como captação e reuso de água da chuva, torneiras automáticas de pressão, válvulas de descarga com duplo acionamento, fachadas verdes com jardim vertical, pisos permeáveis e mais. A nova unidade foi construída em conjunto com investimento federal, por meio de emenda parlamentar do senador Carlos Portinho.

“Essa escola vai formar novas e futuras lideranças, arquitetos, engenheiros, professores. As crianças vão ter vontade de estudar, o professor vai ter vontade de dar aula. É uma escola climatizada com ar-condicionado, ou seja, um lugar decente num lugar de pessoas trabalhadoras”, disse o senador.

O nome da escola é uma homenagem a Manoel Ribeiro Gomes da Silva (in memorian), conhecido como “Sr. Manoel Bambu”, profissional que atuou por mais de 40 anos no Hospital Estadual Tavares de Macedo. Como forma de homenagem, a quadra da nova escola também ganhou o nome de Quadra Poliesportiva Carmen Velasco Portinho.

A cerimônia de entrega da nova escola também contou com a presença de secretários municipais e vereadores. A banda da Escola Municipal Genésio da Costa Cotrim se apresentou durante a solenidade sob a regência do maestro Andrew Reynold. O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou a importância da nova unidade escolar para a comunidade da Reta.

“A escola tem 13 salas de aula, biblioteca, sala multiuso, cozinha, biblioteca, refeitório, sala de recursos, uma quadra maravilhosa, tudo o que uma boa escola necessita. Tenho certeza que essa escola será um lugar de bênçãos e que daqui sairão muitos indivíduos que vão realizar grandes feitos", concluiu o secretário.