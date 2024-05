Passeio ciclístico em Itaboraí - Foto: Divulgação

Passeio ciclístico em Itaboraí Foto: Divulgação

Publicado 13/05/2024 09:34

Itaboraí - Consagrando-se como um marco já tradicional em Itaboraí, o Passeio Ciclístico em comemoração pelos 191 anos de emancipação político-administrativa do município foi realizado, na manhã deste sábado (11), e reuniu centenas de participantes. O evento, promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (SEMEL) e de Turismo e Eventos, contou com a participação do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

O percurso, de aproximadamente 6km, começou na Praça Marechal Floriano Peixoto, passou por ruas do Centro, seguindo pela Avenida 22 de Maio até a altura do Outeiro das Pedras e teve como ponto de chegada a Praça Itamar da Silva Júnior. Os ciclistas contaram ainda com pontos de hidratação durante o trajeto.

O prefeito Marcelo Delaroli realizou todo o percurso e falou da satisfação de participar do Passeio Ciclístico, citando a construção da ciclovia que está sendo realizada na obra da Avenida 22 de Maio.

“O Passeio Ciclístico foi sensacional. Fico muito feliz de ver nossa cidade vivendo de novo, com diversão, cultura, lazer. É isso que a gente espera da nossa cidade, que todos possam ter qualidade de vida. A obra da Avenida 22 de Maio começou com a construção da ciclovia e nosso objetivo é estender por toda a avenida”, disse o prefeito.

O evento contou também com a participação de dezenas de grupos de pedal, além do apoio das secretarias municipais de Segurança (SEMSEG), Transporte (SEMTRANS), Saúde (SEMSA) e Comunicação Social (SEMCOM).

Estreante no Passeio Ciclístico, o auxiliar administrativo, Roberto Silva, de 28 anos, elogiou o evento e já adiantou que não perderá as próximas edições.

“Eu tinha visto no ano passado como tinha sido legal, e hoje eu trouxe minha bicicleta para pedalar aqui na minha cidade. Foi incrível, e só tenho a agradecer por começar o fim de semana da melhor forma”, contou.