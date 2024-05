Simone Mendes em Itaboraí - Foto: Divulgação

Simone Mendes em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 20/05/2024 12:10 | Atualizado 20/05/2024 12:10

Itaboraí - Muita animação no show sertanejo na segunda noite de comemoração dos 191 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí, neste domingo (19). A principal atração da noite, a cantora sertaneja Simone Mendes, levantou uma multidão de fãs em apresentação realizada em uma estrutura montada na Avenida 22 de Maio, em Joaquim de Oliveira.

Realizado pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Eventos (SEMTUR), o segundo dia de eventos contou com apresentações do DJ Caíque e das cantoras Dediane Almeida, Josi Mattos, Lara Zurarte e Isadora Marins.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado pela primeira-dama do município, Pâmela Delaroli, falou sobre a noite histórica e fez um convite para a população de Itaboraí e região.

“O povo de Itaboraí merece os melhores shows que têm no Brasil. Esperamos todos vocês para os próximos dias. Teremos Alok, Xande de Pilares, Alexandre Pires e muito mais”, disse o prefeito Marcelo Delaroli.

Principal atração da noite, a cantora sertaneja Simone Mendes subiu no palco e emocionou os corações apaixonados. A artista levou grandes sucessos para o público itaboraiense como “Erro Gostoso”, “Dois Fugitivos”, Manda um Oi”, entre outras canções.

“Quero parabenizar essa cidade linda, farei o melhor show da minha vida, porque essa cidade merece. Uma das coisas que eu mais amo fazer é cantar e fico muito feliz com todo carinho que recebo em todo país”, afirmou Simone Mendes, antes de subir ao palco.

Moradora de Venda das Pedras, a microempreendedora Valéria Farias, de 53 anos, parabenizou a Prefeitura de Itaboraí pela organização do evento.

“Que noite maravilhosa. Ouço Simone Mendes todos os dias, mas ter ela pertinho da gente é muito diferente. Só agradecer por tudo, foi um show incrível. Estarei aqui até o final dos shows. Parabéns a todos”, disse Valéria.

O evento conta com quatro postos médicos instalados em pontos estratégicos para atender a população com conforto e, ainda, ambulâncias que estão à disposição para atender qualquer ocorrência. Além de banheiros químicos, tenda de brigadistas, prontos para prestar os primeiros socorros e praça de alimentação. O evento também conta com a identificação de menores, por meio de pulseiras de identificação com nome e telefone dos responsáveis. Além disso, o evento conta com um espaço destinado para Pessoas com Deficiência (PcD).

Um Centro de Comando e Controle móvel está instalado no local do evento, sendo um micro-ônibus da Guarda Municipal, que conta com monitores, espelhando em mosaico, as câmeras de videomonitoramento instaladas na cidade, com conexão de internet e com estações de trabalho, operadas pelos guardas municipais. Vale destacar que neste ano foi montado um esquema de segurança reforçado, com detector de metais em todas as entradas de acesso ao evento.

O evento conta ainda com apoio das secretarias municipais de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT), Segurança (SEMSEG), Transporte (SEMTRANS), Saúde (SEMSA), Comunicação Social (SEMCOM), Serviços Públicos (SEMSERP), Desenvolvimento Social (SEMDS) e outras. Além de agentes do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do programa Segurança Presente.

A festa continua nesta segunda-feira (20/05), com a apresentação de Xande de Pilares e do Alok. Já na terça-feira (21/05), será a vez de Alexandre Pires e do Pagode do Adame.