21/05/2024

Itaboraí - Um dia histórico de shows atraiu uma multidão, nesta segunda-feira (20), para a terceira noite que celebra os 191 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí. Com uma programação diversificada, o palco localizado na Avenida 22 de Maio, na altura de São Joaquim, recebeu o cantor Xande de Pilares e Alok, com o melhor do samba e da música eletrônica.

O evento realizado pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), contou ainda com apresentações de DJ Tubarão, Bruninho do Cavaco, Kelly Valadares e Ronaldo Rosa. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, falou sobre a alegria de poder comemorar os 191 anos da cidade.

“Sempre falamos que íamos dar o melhor para o povo de Itaboraí e a gente está trazendo o melhor, com Xande de Pilares e Alok. Itaboraí vai ter sim os melhores shows do Brasil e do mundo”, disse Marcelo Delaroli.

Primeira grande atração da noite, o cantor e compositor de prestigiados títulos do samba e do pagode, Xande de Pilares emocionou o público ao som de ‘Deixa acontecer’, ‘Tá escrito’, entre outros.

“Estou muito feliz por estar aqui. Parabéns, Itaboraí, parabéns a todos que estão aqui. Muita energia boa para todos”, afirmou o artista.

DJ e produtor musical brasileiro, que ficou conhecido em 2016, pelo sucesso mundial ‘Hear Me Now’, Alok encerrou a noite com um show recheado de efeitos especiais, nunca visto antes na cidade. A apresentação contou ainda com a participação surpresa do cantor Zeeba.

“Primeira vez em Itaboraí, não sei porque demorou tanto tempo. A gente planeja muito o show para que possamos atender toda a expectativa das pessoas. A gente está com uma entrega completa aqui. Itaboraí, parabéns. Alegria estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado por me deixar fazer parte nesse dia”, falou Alok.

Moradora do bairro Vila Brasil, Viviane Santos, de 49 anos, chegou cedo para garantir um bom lugar e não perder nenhum detalhe dos shows da noite, em especial o show do grande ídolo Alok.

“Vim para ver o Alok, é claro que aqui na minha cidade eu não ia perder. Também estou animada para ver o Xande de perto. Há muitos anos vim em uma festa de comemoração do aniversário da cidade, mas esse ano, com essa gestão, está sem comparação. Muito bom mesmo!”, expressou a auxiliar de saúde bucal.

O evento conta com quatro postos médicos instalados em pontos estratégicos para atender a população com conforto e, ainda, ambulâncias que estão à disposição para atender qualquer ocorrência. Além de banheiros químicos, tenda de brigadistas, prontos para prestar os primeiros socorros e praça de alimentação.

O evento também conta com a identificação de menores, por meio de pulseiras de identificação com nome e telefone dos responsáveis. Além disso, o evento conta com um espaço destinado para Pessoas com Deficiência (PcD).

Um Centro de Comando e Controle móvel está instalado no local do evento, sendo um micro-ônibus da Guarda Municipal, que conta com monitores, espelhando em mosaico, as câmeras de videomonitoramento instaladas na cidade, com conexão de internet e com estações de trabalho, operadas pelos guardas municipais. Vale destacar que neste ano foi montado um esquema de segurança reforçado, com detector de metais em todas as entradas de acesso ao evento.

O evento conta ainda com apoio das secretarias municipais de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT), Segurança (SEMSEG), Transporte (SEMTRANS), Saúde (SEMSA), Comunicação Social (SEMCOM), Serviços Públicos (SEMSERP), Desenvolvimento Social (SEMDS) e outras. Além de agentes do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do programa Segurança Presente.

A festa se encerra nesta terça-feira (21/05), com show completo de Alexandre Pires e Pagode do Adame.