Os 7 integrantes da quadrilha especializada em roubos de Vans presos pela PRF foram levados para a 71ª DP - Foto: Jornal O DIA

Publicado 11/09/2024 14:02 | Atualizado 11/09/2024 14:04

Itaboraí - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu sete homens integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de Vans (veículo de transporte alternativo). A maioria dos crimes eram praticados na rodovia Niterói-Manilha (BR-101). O flagrante aconteceu na madrugada desta quarta-feira (11), na BR-493, em Itaboraí, após perseguição aos veículos utilizados pelos assaltantes.

Por volta de meia-noite e meia, policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais e da Unidade Operacional de São Gonçalo receberam informações de que a quadrilha estava em dois veículos de passeio transitando pela BR-493, em Itaboraí. Um dos carros suspeitos foi localizado e estava com registro de roubo. Na tentativa de abordagem, eles tentaram fugir, mas foram interceptados por duas equipes da PRF. Segundo informações de inteligência, essa quadrilha roubava Vans há mais de um ano.

O veículo roubado estava com três ocupantes, sendo localizados no interior uma submetralhadora 9mm e um colete balístico. No outro carro, estavam quatro ocupantes utilizando um aparelho bloqueador de sinal GPS. Além disso, foram apreendidas 11 munições calibre 9mm e quatro balaclavas. Eles estavam a caminho de um roubo, de acordo com informações dos próprios assaltantes. Todos foram presos em flagrante

Ocorrência encaminhada para a 71ª DP.