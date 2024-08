Carro do casal após o terrível episódio - Foto: Reprodução

Carro do casal após o terrível episódioFoto: Reprodução

Publicado 12/08/2024 11:51 | Atualizado 12/08/2024 12:08

Itaboraí - Elaine Esteves, de 39 anos, vítima de uma bala perdida, será sepultada nesta segunda-feira (12) no Cemitério que fica no bairro do Retiro, às 15h.

Elaine estava com o marido dentro do carro do casal, um automóvel Fiat Palio, quando foi atingida por uma bala perdida, na Avenida Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.

Após ser alvejado algumas vezes, o carro também colidiu com outro veículo.

A polícia investiga o caso.