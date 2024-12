Coral de Natal em Itaboraí - Foto: Divulgação

20/12/2024

Itaboraí - Na noite desta quinta-feira (19), o evento começou, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, com a abertura da Casinha do Papai Noel e dos trenzinhos iluminados, que atraíram crianças e adultos para momentos de diversão e fotos. Brinquedos infláveis gratuitos, o Espaço Azul — dedicado a crianças e adolescentes neurodivergentes — e personagens infantis também integraram a programação, proporcionando uma experiência inclusiva e especial para as famílias.

O destaque da noite ficou por conta do Coral da Primeira Igreja Batista, que se apresentou com um grupo de 40 integrantes. O coral emocionou o público ao trazer uma seleção de músicas natalinas e hinos cristãos que falaram de fé, amor e esperança.

O Pastor Cleibel Peixoto, da Igreja Batista, também destacou a importância do momento e o significado da apresentação no Natal Ita Luz.

“Que esta noite possa ficar marcada nos corações de cada um desta cidade, cada pessoa desta cidade, seja ela criança, adolescente, jovem, adulto ou ancião. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a todos que abriram esta porta para que nós pudéssemos estar aqui cantando sobre o amor de Cristo Jesus”, declarou o pastor.

O morador João Carlos Mendes, de 52 anos, assistiu ao coral ao lado da família e falou sobre ter sido um momento inesquecível.

“Foi lindo demais! Deu pra sentir a emoção em cada música. Esse tipo de evento traz uma alegria diferente, aquece o coração da gente e nos lembra do verdadeiro espírito do Natal”, contou João.

Com atividades que se estendem até a meia-noite, o Natal Ita Luz proporciona noites repleta de magia, emoção e união entre as famílias. O evento segue até a próxima segunda-feira (23/12), oferecendo momentos que reforçam o espírito natalino na cidade.