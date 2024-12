Diplomação do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli para o seu 2º mandato na cidade - Foto: Divulgação

Publicado 19/12/2024 18:12

Itaboraí - O prefeito reeleito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), junto com o vice-prefeito, Elber Corrêa, na manhã desta quinta-feira (19/12), no Fórum Desembargador Adolphino Alberto Ribeiro, no bairro Sossego. Na mesma cerimônia, foram diplomados os vereadores eleitos para compor o Poder Legislativo Municipal.

Vale destacar que a solenidade contou com a presença de autoridades municipais, estaduais, federais e do Poder Judiciário.

Marcelo Delaroli, que foi um dos prefeitos mais bem votados do Brasil, recebendo 116.813 votos (93,79% dos votos válidos), foi diplomado para seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Itaboraí, que terá início no dia 1º de janeiro de 2025. Acompanhado pela primeira-dama, Pâmela Delaroli; por seus pais, José Delaroli e Iêda Delaroli, e do seu irmão e deputado estadual Guilherme Delaroli, o prefeito expressou gratidão e orgulho e dedicou o diploma à população.

"Eu não posso deixar de agradecer, na verdade primeiro a Deus, por esses quatro anos que nós passamos. Falo isso não só em meu nome, mas em nome dos nossos vereadores, da minha família e dos nossos secretários, por tudo que conseguimos construir. Agradeço também à minha esposa Pâmela, que esteve ao meu lado; ao meu pai e minha mãe, que sempre me apoiaram; e ao meu irmão e deputado estadual Guilherme Delaroli, que foi fundamental nessa caminhada, além da doutora Rosana, para que essas melhorias continuem acontecendo. Também agradeço ao vice-prefeito, Elber Corrêa, pela parceria que tivemos durante todo esse mandato. Foram quatro anos de muita luta. Vocês sabem como encontramos essa cidade destruída, com a autoestima muito baixa. Nosso povo andava de cabeça baixa e, hoje, tem orgulho de bater no peito e dizer que mora em Itaboraí. Devo isso a toda a nossa equipe e aos nossos secretários, que foram fundamentais para esse desenvolvimento. Quero dedicar este diploma ao povo de Itaboraí, que reconheceu nosso trabalho e nos deu uma das maiores votações de reeleição do Brasil. Que Deus abençoe nossa cidade, e vocês podem ter certeza de que o melhor ainda está por vir. Obrigado", expressou Marcelo

Delaroli.

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e está apto a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, assinados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do TRE ou da junta eleitoral, conforme o caso.

O vice-prefeito Elber Corrêa ressaltou a parceria e os desafios do próximo mandato.

"Nossa missão é continuar avançando, ouvindo a população e implementando as políticas públicas necessárias para melhorar a qualidade de vida em Itaboraí", falou Elber Correa.

A cerimônia também marcou o primeiro encontro oficial entre os representantes da Câmara Municipal de Itaboraí para o próximo mandato. Entre os eleitos, o mais votado foi João Delaroli (PL), que recebeu 10.487 votos.

"Esse diploma é mais que um reconhecimento, é um compromisso com cada cidadão de Itaboraí. Estamos prontos para trabalhar juntos pelo desenvolvimento da nossa cidade e honrar a confiança que recebemos nas urnas", disse João Delaroli.

Prestigiando a solenidade, o deputado estadual Guilherme Delaroli, destacou a importância da vitória e do apoio mútuo recebido da população.

"É uma grande alegria e uma enorme responsabilidade ver meu irmão Marcelo sendo diplomado para o segundo mandato. Ele e toda a sua equipe têm demonstrado, com muito trabalho e dedicação, que é possível transformar a realidade de Itaboraí. Eu, como deputado estadual, estarei sempre ao lado dele e de todos os cidadãos de Itaboraí para garantir que a cidade continue avançando. O povo deu sua resposta nas urnas, e agora é hora de intensificar ainda mais as ações em prol da nossa gente", declarou o deputado estadual Guilherme Delaroli.

O juiz Almir Carvalho, da 104ª Zona Eleitoral de Itaboraí, também destacou a importância do momento.

"Estamos muito felizes em acolher todos os candidatos eleitos. Desejo um mandato voltado para o município, que pela quantidade de votos, está satisfeito com o trabalho realizado até aqui. Agradeço a presença de todos que reservaram um momento para estarem aqui hoje", finalizou o juiz Almir Carvalho.