Natal Ita Luz - Foto: Divulgação

Publicado 16/12/2024 10:32

Itaboraí - O Natal Ita Luz segue encantando moradores de Itaboraí com ações inclusivas e expansão para diferentes regiões da cidade. Neste sábado (14/12), duas iniciativas marcaram a programação: um horário exclusivo para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, e a inauguração oficial das festividades no 7º distrito, em Manilha.

Em Manilha, o clima natalino chegou ao 7º distrito com a inauguração oficial do Natal Ita Luz na região. A Praça de Manilha foi transformada em um cenário mágico com luzes, decoração temática e brinquedos gratuitos para as crianças. A abertura das festividades contou com a participação do secretário Jose Carlos Cobra e de lideranças locais.

O evento faz parte do esforço da Prefeitura de Itaboraí para descentralizar a programação natalina, levando o encanto do Natal para diferentes localidades do município. A proposta é garantir que moradores de todas as regiões tenham a oportunidade de participar da celebração.

No Centro, a partir das 17h, crianças com TEA e suas famílias tiveram acesso a um ambiente adaptado e acolhedor, com música baixa, redução de estímulos visuais e auditivos, e sem aglomerações. A programação contou com a presença do Papai Noel, passeios exclusivos no trenzinho iluminado e acesso prioritário à casinha do ‘bom velhinho’.

A ação foi planejada pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR) com foco na inclusão, proporcionando momentos mágicos em um espaço pensado para o bem-estar das crianças.

O secretário de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, abordou a importância da ação.

“Nosso objetivo é tornar o Natal Ita Luz uma celebração para todos, respeitando as necessidades individuais e garantindo que todas as famílias possam viver esse momento de forma confortável e acolhedora”, destacou o secretário.

Daniela Coelho, mãe de Jorge, de 6 anos, comentou como foi a experiência com a iniciativa.

“O ambiente é mais tranquilo, fresco e sem tumulto. Para ele, isso é ótimo. É muito bom ver que estão criando espaços para que as crianças autistas possam curtir do jeito delas. Está maravilhoso”, afirmou Daniela.

A combinação entre inclusão e expansão demonstra o empenho da Prefeitura de Itaboraí em tornar o Natal Ita Luz uma festa para todos. Seja no Centro, com horários adaptados para crianças neurodivergentes, ou em Manilha, com a chegada do espírito natalino ao distrito, o evento segue promovendo alegria e união na cidade.