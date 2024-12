O filme será exibido na Praça Itamar da Silva Júnior, de forma gratuita - Foto: Divulgação

Itaboraí - Nesta sexta-feira (13), a cidade de Itaboraí receberá o projeto Cine Tela FUNARJ, com a exibição do filme Divertidamente 2. O evento acontece por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Governo do Estado, por meio da Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ). A exibição será realizada na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro, a partir das 18h.

Além da exibição gratuita do filme, o evento contará com distribuição de pipoca e bebida para os espectadores, tornando a experiência ainda mais agradável.

O secretário municipal de Cultura, Denival Mathias Estevão, destacou a importância do evento para a cidade.

"A realização do Cine Tela FUNARJ em Itaboraí é uma oportunidade única para que as famílias desfrutem de um bom filme em um ambiente aberto e acessível. Este tipo de projeto é fundamental para a democratização cultural e para o fortalecimento do nosso compromisso com a arte e o entretenimento para todos", disse o secretário.

O Cine Tela FUNARJ tem como objetivo promover a diversão e o acesso à cultura em todo o estado do Rio de Janeiro, oferecendo projeções gratuitas em telões montados em praças e outros espaços públicos. O projeto visa difundir a cinematografia e formar novos públicos para o cinema.

No filme Divertidamente 2, a jovem Riley, agora na adolescência, enfrenta novos desafios enquanto suas emoções se ajustam a um cenário inesperado: a demolição do Quartel General para dar espaço a novas experiências e sentimentos.