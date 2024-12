Programa para promover segurança em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2024 09:03 | Atualizado 05/12/2024 09:04

Itaboraí - Para reforçar a segurança nas rodovias e estradas da cidade, a Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Transporte (SEMTRANS) e de Saúde (SEMSA), recebeu nesta quarta-feira (04), no Centro, o Programa Agentes Comunitários da Segurança Viária, em parceria com a Arteris Fluminense. A iniciativa promoveu um dia de palestras e atividades voltadas para orientadores de trânsito e agentes de endemias. O principal objetivo foi prevenir sinistros no trânsito e conscientizar a comunidade sobre práticas de segurança.

O secretário municipal de Transporte, Marcelo Dos Santos Figueiredo, destacou a relevância da ação para a redução do índice de acidentes nas rodovias e estradas da cidade.

"Essa parceria é fundamental para reduzir acidentes e salvar vidas. Capacitar nossos agentes com ferramentas modernas e conhecimentos atualizados fortalece o compromisso de Itaboraí com um trânsito mais seguro para todos", disse o secretário.

A programação, dividida em dois turnos, abordou aspectos práticos e teóricos da segurança viária. Com o auxílio de óculos de realidade virtual, os participantes vivenciaram simulações que retratavam os riscos de dirigir sob efeito de álcool, drogas ou privação de sono. Além disso, vídeos de acidentes reais foram exibidos para reforçar a necessidade de um comportamento responsável no trânsito.

O coordenador de operações da Arteris Fluminense, Ramon Silva, explicou o propósito do programa.

"Essa ação faz parte do programa de campanhas que a Arteris possui, chamado 'Viva Seguro'. Ela traz dicas importantes sobre segurança viária e comportamento responsável no trânsito. Como realizamos diversas campanhas ao longo do ano, decidimos formar parcerias com prefeituras. Itaboraí é a quarta cidade onde atuamos, capacitando agentes comunitários e de saúde para que sejam multiplicadores dessas informações, promovendo mais segurança nas rodovias e estradas do município e do estado, e ajudando a prevenir acidentes", explicou o coordenador.

O Programa Agentes Comunitários da Segurança Viária visa capacitar agentes comunitários para se tornarem embaixadores da segurança viária em suas localidades. A capacitação é realizada por profissionais da Arteris, que também fornecem materiais educativos para apoiar as ações. A iniciativa reforça a importância da educação no trânsito como estratégia para salvar vidas e reduzir acidentes em Itaboraí.