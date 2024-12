Certificação Pela Eliminação da Transmissão Vertical do HIV - Foto: Divulgação

Itaboraí - No último domingo (01), teve início o Dezembro Vermelho, mês dedicado ao enfrentamento do HIV/AIDS. Em Itaboraí, o tema é tratado com seriedade e dedicação. Por isso, no dia 29 de novembro, a Prefeitura de Itaboraí, por meio do Setor de HIV/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), recebeu, do Ministério da Saúde, o Selo Prata de Certificação pela Eliminação da Transmissão Vertical do HIV. A solenidade ocorreu em Brasília e reuniu representantes da saúde de 60 municípios e três estados brasileiros.

Vale destacar que essa certificação comprova que, em Itaboraí, não há registros de bebês nascendo com HIV nos últimos quatro anos.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, destacou a importância dessa conquista para o município e o trabalho incansável realizado pela SEMSA.

"Esse é um reconhecimento de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido em nossa cidade para combater o HIV e outras ISTs. Estamos comprometidos em proteger a saúde da nossa população, e a eliminação da transmissão vertical do HIV é um reflexo desse esforço coletivo", afirmou o secretário.

Graças ao trabalho contínuo da rede municipal de saúde, Itaboraí foi reconhecido entre os 20 municípios que receberam a Certificação pela Eliminação da Transmissão Vertical do HIV. Este processo de certificação é uma das entregas do Programa Brasil Saudável, que visa reduzir a transmissão do HIV de mãe para filho, especialmente durante a gestação, o parto e a amamentação.

A coordenadora do Serviço de Atenção Especializada em IST, AIDS e Hepatites Virais (SAE HIV), Viviane Braga, também expressou seu entusiasmo pela conquista.

"O processo foi longo e trabalhoso, mas nós conseguimos. Estou representando a SEMSA e estou muito feliz por ver o reconhecimento do nosso trabalho. Itaboraí não tem bebês nascendo com HIV, e isso é uma conquista gigantesca para nós. Estamos aqui em Brasília, recebendo essa premiação, mas nosso trabalho continua até que o HIV não esteja mais presente em nossa comunidade", afirmou a coordenadora.

O HIV, causador da AIDS, é um retrovírus que ataca o sistema imunológico, enfraquecendo as defesas naturais do corpo e tornando a pessoa mais vulnerável a outras doenças. Sua transmissão ocorre principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas contaminadas e, em casos sem o devido acompanhamento médico, de mãe para filho durante a gestação ou a amamentação.

O tratamento antirretroviral, conhecido popularmente como "coquetel", é uma das principais ferramentas no combate ao HIV.

Disponível gratuitamente para todas as pessoas diagnosticadas, o tratamento impede a replicação do vírus e contribui para a preservação do sistema imunológico, prevenindo a progressão para a AIDS. Além disso, outras ISTs, como herpes genital, HPV, gonorreia, clamídia e sífilis, também merecem atenção, reforçando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico contínuo.

Em Itaboraí, a prevenção e o cuidado com a saúde da população continuam sendo prioridades, com a esperança de que o HIV seja, cada vez mais, uma história do passado.